ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋଦୀଜି… ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା; ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା…
Pakistani Women: ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ନିକିତା ନାଗଦେବଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ନିକିତା ନାଗଦେବଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କରାଚୀରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କରାଚୀରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ନିକିତା ନାଗଦେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
କରାଚୀ ବାସିନ୍ଦା ନିକିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୦ରେ କରାଚୀରେ ବିକ୍ରମ ନାଗଦେବଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇନ୍ଦୋରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିସାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ, ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ। ତଥାପି, ନିକିତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ: ତା’ପରେ ନିକିତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୦ ରେ, ତାଙ୍କୁ ଭିସା ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବଳପୂର୍ବକ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।”
ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନିକିତା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଠାରେ କରାଚୀରେ ମୋ ବାପାମାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ। ଅନେକ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।”
ନିକିତା ଅନେକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ: ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିଲି, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେ କହିଲେ, ‘ପୁଅମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।'”
ନିକିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ନିକିତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ: କରାଚୀ ଫେରିବା ପରେ, ନିକିତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁନଃବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ନିକିତା ୨୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସିନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏବଂ ଆଇନ ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥିତ ମଙ୍ଗେତରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
୩୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇନ୍ଦୋରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ମେ ୨୦୨୫ ରେ, ନିକିତା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦୋର ସାମାଜିକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ଆଶିଷ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।