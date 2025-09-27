IND Vs PAK FINAL: ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ହଜିଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ; ଫେଲ ମାରିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ

Asia Cup 2025: ଫେଲ ମାରିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ , ଏବେ କରିବ କଣ ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ପ୍ରୟାସରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ପିସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ବାବରଙ୍କ ସାମିଲ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜକମାନେ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମିଡିଲ -ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ଭୂମିକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ; ୨୮ ତାରିଖ ସହ ଭାରତ ଏବଂ…

ASIA CUP 2025: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ବଡ଼…

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାବର ଆଜମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ବାବରଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦଳକୁ ଫେରିଆଣିବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ କେଉଁ ଚାପରେ ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୪୧ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।

୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଏହା ଏସିଆ କପର ୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଭାରତ ପୂର୍ବ ୧୬ଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦୁଇଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି।ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ। ଭାରତ ନବମ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବାବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ; ୨୮ ତାରିଖ ସହ ଭାରତ ଏବଂ…

ASIA CUP 2025: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ବଡ଼…

(VIDEO)Asia Cup: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର…

FINAL Live Streaming: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ…

1 of 2,288