ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସଲମାନ ଆଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ଧରିବେ ମଙ୍ଗ !

ପୁଣି ବଦଳିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ସମେତ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ।

ଏହି ପରାଜୟ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା।

ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନ ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।

୭୦ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୧୨ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଶାଦାବ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ଆଘାତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ।

ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା ନାହିଁ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି। ଖେଳାଳି ଜଣକ ଏସିଆ କପରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଶାଦାବଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଟି-୨୦ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ୩୦ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୨୩.୩୭ ହାରରେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୧୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ମାତ୍ର ୫୬୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପରେ, ସେ ୭ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୭୨ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୮୦।

