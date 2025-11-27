ରାମ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଦେଖି ବାଉଳି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ
ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଭାରତ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ଆପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ମାନର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସମାଲୋଚନା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନୈତିକତାଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଦେଶ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ।
ଜୟସୱାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଦେଶର ମତାମତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।
ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା:
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଇସଲାମଫୋବିଆର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୧୯୯୨ ର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।
ଭାରତ ଦେଲା ଉଚିତ ଜବାବ:
ଭାରତ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ, ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭଳି ଘଟଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଚାର କପଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।
ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ।