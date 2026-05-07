ଭାରତର ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସରିଫ୍
Op Sindoor: ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୁରିଛି ବର୍ଷେ । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର’ । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଷୁଡ଼ିପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ପାକିସ୍ତାନର ଅଧା ପ୍ରାଣ । ଏମିତିରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଶ। ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର’ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଦେଇଛି । ଗ୍ରୀସ୍ ରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚାପରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ସାମରିକ ରପ୍ତାନି ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିବେଶକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ
ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଗ୍ରୀକ୍ ସିଟି ଟାଇମ୍ସ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମେ ୨୦୨୫ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଭାରୀ ଋଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ବାହ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କିତ ଚାପ, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଯାହା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଙ୍କଟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର’ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୨୦୨୫ରେ ୪.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୦୨୬ରେ ୭.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ଆହୁରି ୮.୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।