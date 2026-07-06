ଋଣ ବୋଝରେ ବୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ !

ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଡିଭିଜନରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ରାୱଲପିଣ୍ଡି: ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସରକାର ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସହରର ଉନ୍ନତି ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ‘ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍’ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍‌କୁ ବହୁତ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଛଅଟି ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡି, ଆଟକ, ଜେଲମ, ଚକୱାଲ, ତାଲାଗଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ଉନ୍ନୟନ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ।

ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନୂଆ ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହରରେ ‘ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ’ (ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା) ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲେହ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ କାମ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ରସିଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି…

ମାମୁ ଘର ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ; ଭୁଜାଲିରେ ହେଲା…

ମୁରୀ ରୋଡ୍‌ର ସିଗନାଲ୍-ଫ୍ରୀ ରାସ୍ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍‌ରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି, ବର୍ଷା ଦିନେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଭୂତଳ ମଇଳା ପାଣି ନାଳ (ଟନେଲ୍) ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଓ ଇସଲାମାବାଦର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ‘ଗାଜି ବାରୋଥା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ’ର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ବିଲିୟନରୁ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (ADB) ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ସବୁ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିଖ ମୁର୍ତ୍ତଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଓ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ସବୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି…

ମାମୁ ଘର ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ; ଭୁଜାଲିରେ ହେଲା…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା;…

ପାକିସ୍ତାନ ତଣ୍ଟି ଧରିଛି ଭାରତ; ଶୁଖି ଗଲାଣି…

1 of 29,746