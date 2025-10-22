ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଭାରତକୁ ଦେଖି ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କୀ କରିବେ ରାଲି

By Jyotirmayee Das
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ ସଂଗଠନ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ଲସ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ, ଲସ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଖୋଲା ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶବଦାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶବଦାହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ପାକ୍ ସେନା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲସ୍କରର ଏହି ବିଶାଳ ରାଲିର ନେତୃତ୍ୟ ନେବ ।

ଲସ୍କରର ନୂଆ ନେତା: ରାଲି ପାଇଁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଲିରେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ାଯିବ। ଏହି ରାଲିକୁ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କସରତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କୁ ରାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

କେବେ ହେବ ରାଲି: ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଲାହୋରର ମିନାର-ଏ-ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ରାଲି କରିବ। ଲସ୍କରର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଏକ ଅପିଲ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ଅବଦୁଲ ରଉଫ୍ ଏହି ଅପିଲ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଲାହୋରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ରାଲି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଖୋଜୁଥିବା ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

 

 

