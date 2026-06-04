ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା

ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଔଷଧ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨.୨ ଅରବ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିବାରୁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବେ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ପାକିସ୍ତାନ : ପାକିସ୍ତାନ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସେଠାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଔଷଧ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨.୨ ଅରବ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି। ‘ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାରଣରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୬ କୋଟି, ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୫ କୋଟି ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତଥାପି, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ବାକି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ୯୦ କୋଟି, ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୮୫ କୋଟି ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାକି ରହିଛି।

ଏହି ବଢୁଥିବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉଧାରରେ ଔଷଧ, ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ‘ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନୋଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋଟ ୨,୫୮୦ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି।

ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବରଂ ଇସଲାମାବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର (PoJK), ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲଟିସ୍ତାନ (PoGB) ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଡିଭିଜନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ‘ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଢୁଥିବା ଦୂରତା ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିବେ ଅମରିନ୍ଦର !

ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର…

You might also like More from author
More Stories

ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିବେ ଅମରିନ୍ଦର !

ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର…

ପୋଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ହୋଇଯାଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର…

୩୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟ…

1 of 28,565