କାମ କଲାନି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗ; ଟସ ଜିତି ହାରିଲେ ମ୍ଯାଚ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଫେରିଗଲେ କ୍ଯାପଟେନ..

ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ମ୍ଯାଚ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟସ ଜିତିଲା ମାତ୍ର ମ୍ଯାଚ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପଡିଆରେ ଛକା, ଚଉକା ବର୍ଷା କରି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେୟାର।

ଗତକାଲି ଫୈସଲାବାଦର ଇକବାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜିତିଛି, ମାତ୍ର 59 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ।

ଏହି ବିଜୟ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 1-1 ରେ ବରାବର କରିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆସନ୍ତା କାଲି ଖେଳାଯିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ୧୦୬ ବଲ୍ ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସୈମ ଆୟୁବ ୫୩ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବାବର ଆଜମ ୧୧ ଏବଂ ରିଜୱାନ ୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ଯାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଣ୍ଡ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। 10 ଓଭରରେ 46 ରନ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନକାବା ପିଟର୍ସ ମଧ୍ୟ 8 ଓଭରରେ 55 ରନ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ 10 ଓଭରରେ 58 ରନ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

270 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଓପନର କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 119 ବଲରୁ 7 ଛକା ଏବଂ 8 ଚୌକା ମାରି ଅପରାଜିତ 123 ରନ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍ ପ୍ରେଟୋରିଅସ୍ (46)ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଖସିବା ଭିତରେ  81 ରନର ଲମ୍ବା ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି (76)ଙ୍କ ସହିତ 153 ରନ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ 17 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 40.1 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 270 ରନ କରିଥିଲା, 8 ୱିକେଟ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିନ ଆଠ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ଟିମରେ ସାମିଲ  କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜୁନିଅର ଏବଂ ଫହିମ ଆଶ୍ରଫ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସାଜିଥିଲେ।

