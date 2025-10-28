ପସ୍ତାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ; ଆକ୍ରମଣର ପରିଣାମ ଭାରୀ ପଡିଲା, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ହୋଇପାରୁନି ଫଇସଲା…
ଏବେ କଣ କରିବେ ଶେହବାଜ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟେନସନରେ ପାକିସ୍ତାନ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଆଗୁଆ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ।
ଏବେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଗାତାର କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗତକାଲି ଆଫଗାନ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସୈନ୍ଯଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବଡ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଅନ୍ଯପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କଳହ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ କିଛଇ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲଢେଇରେ ପୂଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । 2021 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜ ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଲଢେଇ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।
ତେବେ ଏହା ବାବଦରେ ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଟିଟିପି ସଂଗଠନର ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।ଆଉ ଆମେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗଟ କରି କରିଥିଲୁ ।ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସିଭିଲିଆନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦ୍ଯେଶ ନଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଉ ଏହାପରେ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ।
ତେବେ ଗତକାଲି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୀମାରେ ଲଢିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ । ଅସ୍ତ୍ରବିରଚି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଁଚିଛି ।