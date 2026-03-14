ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ରୋଜଗାର କେତେ? ଆପଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସବୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତିନୋଟି ପାକିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରା ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସହ ସମାନ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବହୁତ କମ। ଏପରିକି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ରୋଜଦାର କରୁଥିବା ଲୋକ କାଁଭାଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ଜଣ ଲକ୍ଷପତି: ଫେଡେରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 5.9 ନିୟୁତ ପଞ୍ଜିକୃତ କରଦାତା ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମାସିକ 100,000 (300,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 400,000 ରୁ 1 ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରେ।
ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 0.2% ରୁ 0.4% ଅଟେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଦେଶର ଆକାର ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉଚ୍ଚ-ଆୟକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ କମ୍।
ଦେଶର ହାରାହାରି ଦରମା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହି ଆୟ ଅସମାନତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା 2024-2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାରାହାରି ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ 39,042 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 300,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାହାରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଗୁଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ: ଏହି ସ୍ତରରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏଠାରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତାର ଅପାର ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ବରିଷ୍ଠ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥପତିଙ୍କ ପରି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ପାଆନ୍ତି।
କର୍ପୋରେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ: ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ କର୍ପୋରେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଏହି ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମାସିକ 100,000 ରୁ 1 ନିୟୁତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।