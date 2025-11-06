ବେଇମାନି ପାକିସ୍ତାନ; ହାତ ମିଶାଇ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ପିଠିରେ ଛୁରା ଭୁଶିଲେ ଶେହବାଜ ସରିଫ୍, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପାକ ଏବେ ସମର୍ଥନରେ…

ହମାସକୁ ଧୋକା ଦେଲା ପାକ୍...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି। ବର୍ଷା ଯୁଆଡେ ଛତା ସିଆଡେ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦିନେ ହମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପାକ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ମିଶି ହମାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଗାଜାକୁ ଅତି କମରେ ୨୦,୦୦୦ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ ହମାସ ବିରୋଧରେ କାମ କରି ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ। ଏହା ସେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯିଏ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ହମାସ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଚାପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ହମାସ ବିରୋଧରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି: ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶି ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲା?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାକୁ “ମାନବୀୟ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ” ଆଳରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଜାରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା।

ହମାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ଯ ହମାସକୁ ତାର ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରିବ।

ସୀମିତ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଭୂମିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ “ବଫର ଫୋର୍ସ” ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଫର ଫୋର୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଏହି ସୈନିକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ଗାଜାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହାବଦଳରେ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋଟା ରକମର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାସହ ରାଜନୈତିକତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପାକ ଦେଶକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ: ଆଗରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ପାସପୋର୍ଟରେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ଯ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପାସପୋର୍ଟରେ ଅପଡେଟ କରିଛି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ଲେଖାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି।

