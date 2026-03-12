IPL ଖେଳିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି; ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିବେ….
ଭାରତର ମଜାକ ଉଡାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇଏ କଣ। IPL ରେ ଏଥର ଖେଳିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି। କାଭ୍ୟା ମାରାନଙ୍କ ଦଳ, ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ, ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ 2026 ନିଲାମ ସମୟରେ “ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର” ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପରିହାସ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ 27 ବର୍ଷୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ।
ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ଲିଗର ସମସ୍ତ ଦଳ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି।
ଅବରାର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଇବେ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସନରାଇଜର୍ସ ଅବରାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2.34 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରକେଟ୍ସ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦଳ 100,000 ବିଡିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନରାଇଜର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବିଡିଂ ବଢ଼ାଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ଯୋଡିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ସେନାର ମଜାକ କରିଥିଲେ ଅବରାର: ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏପରିକି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଅବରାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାକୁ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ମଜାକ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ଜବାବ ବୁମ ବୁମ ବୁମରାହ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା।
ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
କ୍ରୋଧିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ: ଅବରାରଙ୍କ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସନରାଇଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପରେ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବଢିଥିଲା ବିବାଦ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ IPL 2026 ନିଲାମରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବାଂଲାଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତରେ ଦାବି ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ IPLରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏବଂ ଠିକ ସେହିପରି ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଆଉଟ କରାଯାଇଥିଲା। BCCI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି, KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 9.20 କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଅବରାରଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭଳି ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି।