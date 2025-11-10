ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କୁ କପି କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି; ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଚିଡାଇବା ପାଇଁ ନା ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୋଜ୍…
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଣ୍ଡ୍ଯା ପୋଜ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: “ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କୁ କପି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କ ଭଳି ପୋଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି।”ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି କଥା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ତେବେ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରି ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ପଳାଇବେ ବୋଲି ଏକ ମେମ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କ ପୋଜ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୫ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପୁନର୍ବାର ଜାହିର କରିପାରିଛି। ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ କ’ଣ କଲେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଆବାସ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ବିଜୟ ପରେ, ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଶାହଜାଦ: ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଳି ଟ୍ରଫି ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, “ସବୁବେଳେ ପରି ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ର ଏକ ମଜାଦାର ଶେଷ।” ପୋଷ୍ଟଟି କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା।
କେହି କେହି ଏହା ତଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ କି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ଯ କେହି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି କପି କ୍ଯାଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ।