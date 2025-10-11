ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ପାକିସ୍ତାନ; କୁଲାଚି ପୋଲିସ ତାଲିମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାବୁ କରିଲା ଆତଙ୍କୀ, ୭ ପୋଲିସ ନିହତ…
ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ରାଜ...
ପାକିସ୍ତାନ: ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କବଜା କରିଲେ ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କୀ । ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଡେରା ଇସମାଇଲ ଖାନ ଜିଲ୍ଲାର ରଟ୍ଟା କୁଲାଚି ପୋଲିସ ତାଲିମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କବଜାରେ ନେଇ ଆତଙ୍କୀ ଆତଙ୍କ ଖେଲାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଆତହ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୁଲିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲ।।
ଏଥିରେ ଆହୁରୀ ୩ ଆତଙ୍କୀ ସଫା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପରିକି ଏଥିରେ ୬ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଗରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭କୁ ବୃଦ୍ଦି ପାଇଛି ।ଏପରିକି ୧୩ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏତିରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ: ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଜୁଲଫିକର ହମିଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ୍ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଁଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ପାକର ସମର୍ଥନ ନିଜ ଦେଶ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।