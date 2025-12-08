ଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ? ପଲାଶଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁଛଲଙ୍କଠୁ ଏମିତି ନେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ
ପଲାଶଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ । ସପଟେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁଛଲଙ୍କଠୁ ଏମିତି ନେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଗତକାଲି (ଡିସେମ୍ବର 7, 2025), ଏହି ଷ୍ଟାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
୧୦ ଜଣ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି
ଏବେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ମୁଛଲଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ୧୦ ଜଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁଛଲଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଛଲଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିବା ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବାଲି ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ଅଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଳାଶ ୨୦୧୯ରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଳାଶ ମୁଛଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟତର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଳାଶ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ତ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖାଥିଲା। ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।