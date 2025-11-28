କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପଳାଶଙ୍କ ମା’, ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କହିଦେଲେ ସବୁ ସତ
ସ୍ମୃତି-ପଳାଶଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଳାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ।
ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପଳାଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ଏବେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ପଳାଶ ଉଭୟଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ବିବାହ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଏହି ସମୟରେ, ପଳାଶଙ୍କ ମାଆ ଅମିତା ମୁଛଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଳାଶଙ୍କ ମାଆ:
ପଳାଶଙ୍କ ମାଆ ଅମିତା କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଳାଶ ଉଭୟେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପଳାଶ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି… ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ।”
ସେମାନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିବାହ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାୟୀ ରହିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ:
ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ, ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହେଲେ, ପଳାଶଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।
ପଳାଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡିଛି:
ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ, ପଳାଶଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗଲିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହିତ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ:
ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ WBBL ରୁ ଓହରି ଯାଇ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଯେ ଏହା କେବଳ “ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ”ର ବିଷୟ ନୁହେଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ମାତ୍ରେ ନୂତନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।