ମାଆ ସାଜିଲା ପିଶାଚୀ ; ଚିକେନ ମାଗିବାରୁ ପୁଅକୁ ବେଲଣାରେ ପିଟି ପିଟି ଦେଲା ମାରି , ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଝିଅ ଜୀବନ

Viral News:ଚିକେନ ମାଗିବାରୁ ପୁଅକୁ ବେଲଣାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଲା ମାଆ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଶାଚୀ ମାଆର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ।ନେଇଗଲା ନିଜ ଛୁଆର ଜୀବନ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘରରେ, ଜଣେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବିକୃତ ଯେ ଏହା ଶୁଣି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଥରି ଉଠିବ। ଘଟଣାଟି ପାଲଘରର ଧନସର କାଶିପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ହୃଦୟହୀନ ମାଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ପଲ୍ଲବୀ ଘୁମଡେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ ମାଗିବାରୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆହତ ହୋଇଥିଲା।

ପୁଅଟି ସାତ ବର୍ଷର ଏବଂ ତାର ନାମ ଚିନ୍ମୟ ଗଣେଶ ଘୁମଡେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଲଘର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁମ୍ବାଇରେ ବନ୍ୟା ; ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ…

ମା’ ଆସିଲେ ମାଛ ଖାଇବେ ! କାହିଁକି…

କାହିଁକି ନେଲା ଜୀବନ ?
ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଆ କିପରି ନିଜ ପିଲାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ, ବିଶେଷକରି ଚିକେନ ମାଗିବା ପାଇଁ? ସେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ କି?

ନା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ନା ଏହି ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପିଟିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ? ପୋଲିସ ଏବେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଅପରାଧ କ୍ରମକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୁମ୍ବାଇରେ ବନ୍ୟା ; ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ…

ମା’ ଆସିଲେ ମାଛ ଖାଇବେ ! କାହିଁକି…

PUJA HOLIDAY; ପିଲାମାନେ କରିବେ ପୂଜା ମଜା,…

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାତିରେ କାମ କରିବେ…

1 of 24,020