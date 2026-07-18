ହସ୍ତରେଖାର ଏହି ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ
ହସ୍ତରେଖାର ଏହି ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତର ରେଖା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ତାହା ହାତର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ।
ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ହାତରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାତର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଏବଂ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ..
ଗୁରୁ ପର୍ବତର ସ୍ଥିତି: ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଠିକ୍ ତଳ ଅଂଶକୁ ଗୁରୁ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଗୁରୁ ପର୍ବତ ଭଲ ଭାବେ ଉଭେଇ ରହିଥାଏ (ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ) ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଗୁରୁ ପର୍ବତ ମଜବୁତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଥାଏ । ଏମାନେ ଖୁବ୍ ସଦାଚାରୀ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ହାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା: ରିଂ ଫିଙ୍ଗର୍ ବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ଏହି ରେଖା ଯେତିକି ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତିକି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ।
ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରେଖା କାଟୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ମଜବୁତ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା: ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ମଜବୁତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ରେଖା କବନ୍ଧ (କଲାଇ) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସିଧା ଶନି ପର୍ବତ (ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ତଳ ଭାଗ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।
ବିଶେଷ ଯୋଗ: ଶନି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ରେଖାରୁ ଏକ ଶାଖା ବାହାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ।