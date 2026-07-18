ହସ୍ତରେଖାର ଏହି ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ

ହସ୍ତରେଖାର ଏହି ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତର ରେଖା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ତାହା ହାତର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ହାତରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାତର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଏବଂ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ..

ଗୁରୁ ପର୍ବତର ସ୍ଥିତି: ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଠିକ୍ ତଳ ଅଂଶକୁ ଗୁରୁ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଗୁରୁ ପର୍ବତ ଭଲ ଭାବେ ଉଭେଇ ରହିଥାଏ (ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ) ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ।

ଗୁରୁ ପର୍ବତ ମଜବୁତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଥାଏ । ଏମାନେ ଖୁବ୍ ସଦାଚାରୀ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ହାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା: ରିଂ ଫିଙ୍ଗର୍ ବା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଅଟେ । ଏହି ରେଖା ଯେତିକି ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତିକି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ।

ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରେଖା କାଟୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବେ ।

ମଜବୁତ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା: ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ମଜବୁତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ରେଖା କବନ୍ଧ (କଲାଇ) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସିଧା ଶନି ପର୍ବତ (ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ତଳ ଭାଗ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।

ବିଶେଷ ଯୋଗ: ଶନି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ରେଖାରୁ ଏକ ଶାଖା ବାହାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ…ମା’ ଗର୍ଭରେ…

ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ…

1 of 25,965