କରିନାହାଁନ୍ତି କି ଆଧାର-ପ୍ୟାନ ଲିଙ୍କ, ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ହେବେ ହଇରାଣ, ଶେଷ ତାରିଖ ଗଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ତଣ୍ଡ…

କରିନାହାଁନ୍ତି କି ଆଧାର-ପ୍ୟାନ ଲିଙ୍କ, ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ହେବେ ହଇରାଣ
Aadhaar-Pan Link: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PAN କାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। PAN-Aadhaar ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ ନ କଲେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲିଙ୍କ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆପଣଙ୍କର PAN କାର୍ଡ ଡିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରେ।
PAN କାର୍ଡ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ନିବେଶ କରିବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PAN ଡିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍: ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ବସି ଏହା କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରି, ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ।
କେମିତି କରିବେ ଲିଙ୍କ…
- ପ୍ରଥମେ ଆୟକର ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ ‘ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର PAN ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
- ଯଦି ନାମ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମେଳ ଖାଏ, ତେବେ ଏକ OTP ଜେନେରେଟ୍ ହେବ।
- ଲିଙ୍କିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ OTP ଲେଖନ୍ତୁ।
- ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅନଲାଇନରେ ପୈଠ କରନ୍ତୁ।
- ପେମେଣ୍ଟ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ।
- ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨ ରୁ ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ।
ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ: ଆପଣଙ୍କର PAN ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆୟକର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କ PAN ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୩୧। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PANକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଜରିମାନା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ PAN-Aadhaar ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୋରିମାନା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଏ, ତେବେ PANକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରେ।