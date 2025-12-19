୧୬ ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ପଡ଼ିଆ ମଝିରୁ ପ୍ରେମିକା ମାହିକାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବର୍ଷା ହେଲା ଛକା ଚାରି

୨୩୨ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ନାହିଁ। ଡ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ।

ତେବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉ କି ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡିନାହିଁ।

କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପାଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଓପନିଂ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ୍।

ହେଲେ ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ମଜବୁତ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଶେଷ ଯାଏଁ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ ତିଲକ। ଆଉ ୪୨ ବଲରୁ ୭୩ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ସେପଟେ ପଞ୍ଚମ ରେ ଆସିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଧିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଇଦାନକୁ ଆସୁ ଛକା ଚାରି ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୬ ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା।

ଏହାପରେ ପଡିଆ ମଝିରେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାହିକାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଏତିକିରେ ହାର୍ଦ୍ଧିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ୨୪ ବଲରୁ ୬୩ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ।

ଶେଷରେ ହାର୍ଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତିଲକଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୨୩୧ ରନ୍ ର ପାଳି ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ଏବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ୨୩୨ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

