ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଶିକ୍ଷକ କଲେ ସବୁ ସୀମା ପାର, ହୋମୱାର୍କ ନକରିବାରୁ ଓଲଟା ବାନ୍ଧି ମାରିଲେ ମାଡ଼ ; ଭିଡି଼ଓ କରି କଲେ ଭାଇରଲ …

ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଶିକ୍ଷକ କଲେ ସବୁ ସୀମା ପାର, ହୋମୱାର୍କ ନକରିବାରୁ ଓଲଟା ବାନ୍ଧି ମାରିଲେ ମାଡ଼ ; ଭିଡି଼ଓ କରି କଲେ ଭାଇରଲ …
ହୋମୱାର୍କ ନକରିବାରୁ ଓଲଟା ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ , ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ପାନିପତର ଏକ ସ୍କୁଲରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛୋଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରେଇ ଉଠେଇବ। ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ।
ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଜଟାଲ ରୋଡରେ ଥିବା ସୃଜନ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଝରକାରେ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ନକରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟଟିରେ, ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆର ମା କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ୭ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି । ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ସେ ତା’ର ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିଲା। ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ‘ଏହି ପିଲାଟିକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଜୀବନସାରା ମନେ ରଖିବ।'”
ତା’ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଜୟ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଉପର କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଝରକାରୁ ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଜୟ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କରି ଦେଖାଇଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ। ପିଲାଟିର ମାଆ କହିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି।”
ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ କାନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ।
ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ “ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା” ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ପରେ ମଡେଲ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।