ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଉଥିଲା, ଶେଷରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା ‘ପିଶାଚୀ’ ମାଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ସାଇକୋ କିଲର ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଶିଶୁ ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କରିଛି।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ।
ମହିଳା ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପଚରାଉଚରାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମେତ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି: ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ, ବିଦ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଷ୍ଟୋରରୁମର ଏକ ପାଣି ଟବ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ବିବାହ ପାଇଁ ନୌଲଥା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ।
ସାଇକୋ କିଲର ମହିଳା ଗିରଫ: ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ IPSଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପାଣିପତ ପୋଲିସ ଝିଅର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପାନିପତ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୌଲଥା ଗାଁରେ ୬ ବର୍ଷୀୟା ବିଧିର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାରିଟି ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ସିୱାହ ଗାଁର ଝିଅ ଏବଂ ସୋନିପତ ଜିଲ୍ଲାର ବୋହାର ଗାଁରେ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ।