IND vs SA: ପନ୍ଥ-ଜାଡେଜାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, 4 ଖେଳାଳି OUT! ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ କିଏ ଆଉଟ୍ କିଏ ଇନ୍? ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ କିଏ ଆଉଟ୍ କିଏ ଇନ୍? ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ 30 ନଭେମ୍ବରରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। BCCI ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନଭେମ୍ବର 23 ରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କେଏଲ ରାହୁଲ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ODI ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ODI ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଚୟନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ODI ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
1-କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
2-ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିଡନୀରେ ତୃତୀୟ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
3-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଭାରତର ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ କେବଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ।
4-ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ହରାଇବା ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଭାରତର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ତିଲକ ବର୍ମା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ୪ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତର ODI ଦଳ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ଭର୍ମା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ, ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ।