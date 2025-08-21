(Video) ଛି ଛି ଛି… ଖାକିରେ ଦାଗ! ପୋଲିସ ବାବୁ କରୁଥିଲେ ଚଡ଼ି ଚୋରୀ, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ…

(Video) ଛି ଛି ଛି… ଖାକିରେ ଦାଗ! ପୋଲିସ ବାବୁ କରୁଥିଲେ ଚଡ଼ି ଚୋରୀ, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ…
ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ସାଜିଲା ଚୋର । ଦାମୀ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଚଡ଼ି ଚୋରି କଲା ପୋଲିସ ।
ଇଂଲଣ୍ଡ: ବ୍ରିଟେନରୁ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଚଡ଼ି ଚୋରି କରିବାରୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ।
ଖବରଟି ପଢ଼ିଲାବେଳକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ । କାରଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମାର୍ସିନ ଜିଲିନସ୍କି ନାମକ ହର୍ଟଫୋରସିରେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଚଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରିଟେନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସନ ୩୨ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪ ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ।
ଘରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ୍ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଡ୍ର’ରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମହିଳା ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଆଣି ପକେଟରେ ପୁରାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ସିନଙ୍କ କାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ରୁମରେ ଥିବା ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାପଚର ହୋଇଛି ।
୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମାର୍ସିନ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଣି ମାର୍ସିନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ୪ ମାସର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ।
ମାର୍ସିନ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଚୋରୀ କରିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଖବ୍ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ପୋଲିସ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଉ ନ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
“Hatfield Policeman Stole my Knickers”
“While I was in the cells my house was
searched and pc marcin zielinski went in
to my underwear draw and picked a pair
of my underwear that he wanted and put
them in his back pocket away from his
body cam but my ring cam caught him” pic.twitter.com/7xy1P3vDsO
— WeGotitBack 🏴🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) August 19, 2025