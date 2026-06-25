AAP ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ- ‘ମୁଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି’!”
୨୧ ବର୍ଷୀୟା ନନ୍ଦିନୀ ବୋସାମିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରାଜକୋଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର (ସାଥୀ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି।
ରାଜକୋଟ: ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ର ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର (ସାଥୀ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ବିଜେପି ନେତା ତେଜିନ୍ଦର ବଗ୍ଗା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ‘ଏକ୍ସ’ (X)ରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶେଷ ମେସେଜ୍ ବିଷୟରେ ବଗ୍ଗା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଦାବିର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହାର ଛାନଭିନ କରୁଛି।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ନନ୍ଦିନୀ ଆନନ୍ଦଭାଇ ବୋସାମିଆ ଏବଂ ସେ ଜେତପୁରର ନବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ସେ ରାଜକୋଟର ଗୋଣ୍ଡାଲ ରୋଡ୍ରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Post-mortem) ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି।
ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର (ସାଥୀ) ଅସଲମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ ଲେଖିଛି ଏବଂ ପୂରା ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ରୂପାଲ ମଧ୍ୟ ଅସଲମ୍ ବିରୋଧରେ କେତେକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅସଲମ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସୁନା-ରୁପା ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ବନ୍ଧକ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ରୂପାଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରୂପାଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସଲମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପିଲା ଚାହୁଁନାହିଁ କହି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମେସେଜ୍ (ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ) ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ବାପା, ମୁଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି”। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚାକିରି ଖୋଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନନ୍ଦିନୀ ଗତ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜକୋଟରେ ଅସଲମ୍ଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅସଲମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୫ ମାସ ତଳେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଅସଲମ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ସି-ଡିଭିଜନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଉଭୟେ ରାଜକୋଟ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ନନ୍ଦିନୀ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଟିକେଟ୍ରେ ୨୦୨୫ ଜେତପୁର-ନବଗଡ଼ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦଭାଇ ବୋସାମିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ସହିତ ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ବିଜେପି ନେତା ତେଜିନ୍ଦର ବଗ୍ଗା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିଜ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ବଗ୍ଗା ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ‘ଆପ୍’ (AAP)ର ଜଣେ ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ୨୦୨୫ରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା, ତାଙ୍କ ଗହଣା ବନ୍ଧକ ରଖାଯିବା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ବଗ୍ଗା ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ “ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେୟାର କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଏବଂ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।