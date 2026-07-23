ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ସଲମାନ, କହିଲେ ପେପର ଲିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଲମାନ ତାଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଷୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ।”
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଲମାନ ଖାନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହା ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଖାନ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ଉପାୟ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ପରିଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଯେଉଁଠାକୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NEET UG ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୧୫୨ରୁ ଅଧିକ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।