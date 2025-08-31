‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା 12 ଟି ସିନେମାର ଏତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଫିଦା…
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ'ର ଆୟ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇ ଦିନର ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭.୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୧୦.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ୧୭.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା-ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଆଜି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି।
ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଆଜି ‘କୁଲି’-‘ୱାର ୨’ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି…
‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ସେହି ସମୟରେ, ତୃତୀୟ ଦିନର ଆୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ସେକନିଲ୍କରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ରାତି 8:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.84 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 26.28 କୋଟି ହୋଇଛି। Scinalc ରେ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଜାହ୍ନବୀ-ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଏତେ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି
ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲୋହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲୋହୋତ୍ରାଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ 13ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ହଙ୍ଗାମା ଅନୁଯାୟୀ, ତଳେ ଆପଣ ସେହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାର ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ ଆୟ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଛି।
ହସି ତୋ ଫାସି- ୧୮.୪୦ କୋଟି
ବାର ବାର ଦେଖୋ- ୨୧.୧୬ କୋଟି
ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍- ୧୩.୧୩ କୋଟି
ଇତ୍ତେଫାକ୍- ୧୬.୦୫ କୋଟି
ଐୟାରୀ- ୧୧.୭୦ କୋଟି
ଜବରିଆ ଯୋଡ଼ି- ୧୦.୯୦ କୋଟି
ଯୋଧା- ୧୪.୨୫ କୋଟି
ମରଜାୱାନ୍- ୨୪.୪୨ କୋଟି
ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି
ବଲିଉଡ୍ ହଙ୍ଗାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ପୂର୍ବରୁ ୬ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ୪ଟି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
ରୁହି- ୧୨.୫୮ କୋଟି
ମିଲି- ୧.୫୫ କୋଟି
ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ମାହି- ୧୭.୧୨ କୋଟି
ଉଲଝ- ୪.୬୦ କୋଟି
‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ବଲିଉଡ୍ ଶାଦିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 40-50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତୁଷା ଜଲୋଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି 2 ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 26.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି।