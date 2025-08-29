ପଇସା ଉଠିଗଲା! ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ କିଣିନେଲା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦୃଦୟ, ପଢନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଦେଖି କଣ କହିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ସିନେମାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜାନଭୀ କପୁରଙ୍କୁ ନେଇ କମେଡି ରୋମାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜୋଡ଼ିର କେମେଷ୍ଟ୍ରୀ ଫ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ କଣ ସତରେ ଭଲ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶା କରିଥିଲେ।

କାହାଣୀ: ପରମ (ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା) ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କ ବାପା (ସଞ୍ଜୟ କପୁର)ଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଲଗାତାର କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରମ ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବାର ଦାବି କରେ।

କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରମଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏହି ଆପ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍। କାହାଣୀରେ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ଆପ୍ ତାଙ୍କୁ କେରଳରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ (ଜାହ୍ନବୀ କପୁର) ସହିତ ଭେଟ କରାଏ। ପରମ ନିଜେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା’ପରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ଯାଇ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ।

କେମିତି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ: ଫିଲ୍ମ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯାହା ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦମଦାର ଡ୍ରାମା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ହସିବେ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଷାର ଜଲୋଟା ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’କୁ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭାବନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ, ଆପଣ କାହାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇଯିବେ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀର ଉପାଦାନ ପାଇବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଦମଦାର ଗୀତ, ତୁଷାର ଜଲୋଟା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିନୟ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ପରମ ଚରିତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ – କେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇ ଦେବେ ତ କେତେବେଳେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରବେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନଭୀ କପୁର।

ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭୂମିକାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜିଦଖୋର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଝିଅ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ଅଛି।

ଜାନଭୀ କେବଳ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଢଙ୍ଗ, ସବୁକିଛି ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି ଯେ, ମନେହୁଏ ଯେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦରୀ।

