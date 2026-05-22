୨୦୨୧ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ପରମବ୍ରତ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ତିକାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚି ଅଭିନେତା ପରମବ୍ରତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ତିକା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଡ଼ିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଦରିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜୟଦୀପ ସେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

୨୦୨୧ ମସିହା ମଇ ୨ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତା’ପର ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ପରିବାର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେହି ରାତି ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳେ ଅଭିନେତା ପରମବ୍ରତ ଚାଟାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ମାଡ଼ପିଟ କିମ୍ବା ପାନେ ଚଖାଇବା ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ …।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରମବ୍ରତଙ୍କ ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍‌ର ପ୍ରାୟ ୧୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ ୪.୧୩ ମିନିଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ମୁଖାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପରମବ୍ରତଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହା ହା ହା … ହେବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା।

