Parenting Tips: କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି ଜିନିଷ; କେବେ ବି ହାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ !
ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଘର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଘରେ ଶିଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଶିଖାଏ, ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖାଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଶିଖୁଥିବା ସାତଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାଣ୍ଟିବା ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଘରେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ଶିଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେପରିକି ଖେଳଣା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଏ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ଅଂଶ ହେବା ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା।
ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସୀମା ଶିଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବନା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଘରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସହାନୁଭୂତି ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିରାଶାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଘର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକାର ଦିଏ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।