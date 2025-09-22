Parenting Tips: ଏହି ବୟସ ପରେ ଆଦୌ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶୁଆନ୍ତୁନି , କାରଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ …

Parenting Tips:ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଶୋଇବା ଉଚିତ୍…

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଆଖିର ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ। କିଛି ବାପା-ମା’ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଇଥାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ବିନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ବାପା-ମା’ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ କରେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

ଏହି କ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛି ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ। ତେବେ କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇବେ। ଅନେକ କାରଣରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଲଗା ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଶୋଇବା ଉଚିତ୍…

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ଥାଏ। କିଛି ପିଲା ତକିଆ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଖେଳନା ଧରି ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗଡିବା ସହ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ…

୫ ଲକ୍ଷ ଯୌତୁକ ନମିଳିବାରୁ ବୋହୂ ଉପରକୁ…

ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ କାରଣରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅଲଗା ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଶୋଇବା ଉଚିତ୍…

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି କରାଇବା ଜରୁରୀ? ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଏକାକୀ ଶୋଇବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ବେଳେବେଳେ ପିଲା ଏକାକୀ ଶୋଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଦିନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବେ।

ଛୁଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:

ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ହଠାତ୍ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏକାକୀ ଶୋଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏକାକୀ ଶୋଇବାର ଦିନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।

ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଡରେ କମ୍ବଳ, ତକିଆ ବେଡସିଟ୍ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ଶୋଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏକାକୀ ଶୋଇବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।

୮ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଏହି ବୟସ ପରେ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ…

୫ ଲକ୍ଷ ଯୌତୁକ ନମିଳିବାରୁ ବୋହୂ ଉପରକୁ…

IND vs PAK Asia Cup 2025: ବର୍ଷା ପାଇଁ…

GST ହ୍ରାସ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ହେଲା ୨ ଲକ୍ଷ…

1 of 24,838