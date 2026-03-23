Child Safety Tips: ପିଲାଙ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହି 5 ମିଛ କହିବା, କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Seema Mohapatra

Parents Tips: ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସତ କହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି 5 ମିଛ ଜାଣିବା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଛ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଛ ଶିଖାନ୍ତୁ

ସାଧାରଣତଃ, କୁହାଯାଏ ଯେ ମିଛ କହିବା ଏକ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଠିକ୍, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଯଦି ଏକ ମିଛ ପିଲାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତେବେ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ଉଚିତ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମିଛ

ମିଛ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି: ଯଦି ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାହା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରନ୍ତି, “ତୁମର ମାଆ ଏବଂ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି?” – ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, “ହଁ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି।” ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଲିପଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଛ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିବା ଉଚିତ, “ସେଠି ଦେଖ – ସେ ଆମର ମା’ ଏବଂ ବାପା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଆମକୁ କୌଣସି ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ।”

ତୃତୀୟ ମିଛ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବସରେ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥାଏ – ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିକୁ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ – ଏବଂ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା କଥା କୁହେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ କୁହେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିବା ଉଚିତ, “ଦେଖ! ମୋ ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।”

ଚତୁର୍ଥ ମିଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ

ଯଦି ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପଚାରନ୍ତି – ଯେପରିକି “ତୁମର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ’ଣ?”, “ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ?”, କିମ୍ବା “ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ?” – ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ମିଛ କହିବା ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଦେବା ଉଚିତ।

ପଞ୍ଚମ ମିଛ

ଯଦି କୌଣସି ସିନିୟର ପୁଅ କିମ୍ବା ସିନିୟର ଛାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନ କହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା କହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, “ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ମା’ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ନାହିଁ।” କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ।

ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମିଛ ଶିଖାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।

ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ

ଶିଶୁ ଅପହରଣର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଛ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

