ମା-ବାପା ନା ରାକ୍ଷାସ ! ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଦେଲେନି, ଖାଲି ଖରା ଖୁଆଇଲେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କୁହାଯାଏ ପିତା-ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ୍ ସଦୃଶ୍ୟ । ଚଳନ୍ତି ଦେବତା । ନିଜ ପିଲାମନଙ୍କ ଖୁସୀ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ପିଲାମନଙ୍କ ସବୁ ଅଳି ଅଝଟକୁ ପୁରା କରନ୍ତି । ଏଠି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର । ଅଳି ଅଝଟ ପୁରା କରବିା ଦୂର ର କଥା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେନି । ଖାଲି ଖରା ଦେଲେ । ଖରା ଖାଇ ଖାଇ ଶେଷରେ ଏକ ମାସର ଶିଶୁଟି ଆଖି ବୁଜିଛି ।

୪୩ ବର୍ଷୀୟ ଇନ୍‌ଫ୍‌ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଅକ୍ସାନା ମିରୋନୋଭା । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲା । ଉଭୟ ପିତା-ମାତା ଶିଶୁଟିକୁ ଖାଇବାକୁଓ ପିଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ । ଖାଲି ଖରା ଦେଉଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ , ଖରା ଦେଲେ ଶିଶୁଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ । ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟଧି ଭଲ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଘଟିଛି କିଛି ଅଲଗା । ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହି ରହି ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା । ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଅଭାବରୁ ସେ ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଓ ଶେଷରେ ଆଖି କୁଝିଲା । ବାପା-ମାଙ୍କ ମୁର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ବାପା-ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

