ପରିଣୀତି ଆଉ ରାଘବଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଇଡି ଲଗାଇଲା ଗ୍ରହଣ! ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ରେ ରାଘବଙ୍କ ନାମ ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ମିମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ (ଇଡି) ଏହାର ନାମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ ନା ଏହାକୁ ରୋକ ଯିବ ?

ବାସ୍ତବରେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଇଡିର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାର୍ଜସିଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନୀଷ ସିସୋଡିଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟରେ ମୋତେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିବା ଖବର ପ୍ରବନ୍ଧ / ରିପୋର୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ଭୁଲ ଅଟେ।

BREAKING: The Enforcement Directorate has named AAP MP Raghav Chadha in its second supplementary chargesheet in the Delhi liquor policy case.

Will Parineeti Chopra and Raghav Chadha get engaged on May 13? pic.twitter.com/OOuIiiEuNk

