କାର୍ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ: ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର
ଶନିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ଵାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିବାଦରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ମାରପିଟ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ମଝିରେ ପଶିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ନସରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ଓ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛୁରାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରି ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛ କଥାକୁ ନେଇ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଏହି ଘଟଣା ତାର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।