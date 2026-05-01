ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ଟିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍!
ଜଣେ ବିନା ଟିକେଟ୍ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ରାୟିକୋଡ୍ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶି ତେଲେଙ୍ଗାନା RTC ଟିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଧୂମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାୟିକୋଡ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏହି RTC ବସ୍ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ନାରାୟଣଖେଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାୟିକୋଡ୍ଠାରେ ଟିକେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବସ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା। ଟିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସେହି ଯାତ୍ରୀଜଣକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କାଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଯାତ୍ରୀଜଣକ ଟିକେଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।
ଭିଡିଓଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
Ask for ₹ 20,000 Bribe, Gets 20 Slipper Shots!!!
An overcrowded RTC bus from Hyderabad to Narayankhed was stopped by Ticket Squad at Rayikode, Telangana for inspection.
A passenger was found without a ticket and instead of imposing a fine of the usual Rs 500, the ticket… pic.twitter.com/v6rEa0bypc
— Revathi (@revathitweets) May 1, 2026
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି, “ଅଧିକାଂଶ RTC ବସ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲିଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି।”
ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ମିଳିମିଶି ପିଟିବା ଭଳି ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।” ଏହି କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏହି ରାଗ ସହ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସହମତ; ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶୋଷଣ କରୁଛି।