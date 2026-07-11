ମଝି ଆକାଶରେ ଅଘଟଣ! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନର ଝରକା, ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ, ଆଉ ତା’ପରେ..

ମଝି ଆକାଶରେ ଅଘଟଣ! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନର ଝରକା, ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ

By Jyotirmayee Das

Aircraft Window: ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ.. ଆପଣ ବିମାନରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ । ଆଉ ଅଚାନକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ ପାଖ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଯିବ  । ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ..। ଗତକାଲି ଗ୍ରୀସ୍‌ରୁ ଜର୍ମାନୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିମାନର ଏକ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । କେବିନ୍ ପ୍ରେସର କମିଯିବା ହେତୁ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ୬୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଝରକା ବାହାରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପାଖରେ ବସିଥିବା ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀସ୍‌ର ଥେସାଲୋନିକି ସହରରୁ ଜର୍ମାନୀର ମେମିଙ୍ଗେନ୍ ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣରେ ଘଟିଛି ।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକ ଓ କାନ୍ଧରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ…

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ର ସଞ୍ଚାଳନ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ‘ରାୟନଏୟାର’ ର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ‘ମାଲ୍ଟା ଏୟାର’ କରୁଥିଲା । ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ୍‌ର ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବେକ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଶରୀରରେ ଘଷି ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଥେସାଲୋନିକି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଏବଂ କାନ୍ଦବୋବାଳି

ବିମାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯାତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, “ଝରକା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର୍ ଧମାକା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା । ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧା ଶରୀର ବାହାରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲେ ।”

ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡ (NTSB) ର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର ଡାହାଣ ଇଞ୍ଜିନରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେବିନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରେସର କମିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତ ‘ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ମାସେଡୋନିଆ’ର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କମିଟି କରୁଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ବିମାନଟି ବୋଇଂ ୭୩୭-୮୦୦ ମଡେଲର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଜର୍ମାନୀ ପଠାଯାଇଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ…

ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା…

ଉତ୍ସବ ସାଜିଲା ଶୋକର ଦିନ! ଭୟଙ୍କର ବିମାନ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ…

1 of 27,254