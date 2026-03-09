ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ସାଙ୍ଘାତିକ କାମ କଲେ ଯୁବକ; ପାଇଖାନାରେ ବସି ଟାଣିଲେ ସିଗାରେଟ୍, ମଝି ଆକାଶରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ…
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ କାରନାମା ଦେଖି ସବୁ ଛାନିଆ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିମାନରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୁବକ। କଲେ ସାଙ୍ଗାତିକ କାମ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଆ ଯାଉଥିବା ଆକାସା ଏୟାରର ଏକ ବିମାନରେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନର ଶୌଚାଳୟରେ ବିଡ଼ି ଜାଳି ଧୂମପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲେ। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର ପାଇଖାନାରେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବାରୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଆଶିଷ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାସା ଏୟାରର ବିମାନ QP-1625 ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିମାନର ପାଇଖାନାରେ ବିଡ଼ି ପିଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲାଇଟର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ବିମାନ ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ବିମାନରେ ବିଡ଼ି ପିଇ ସାଥୀ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅକାସା ଏୟାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି। “