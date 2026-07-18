କିଛି ନୁହଁ ଆଜିର ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା… ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୋରକୁ ଧରି ଝରକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଚୋରକୁ ଉଚିତ୍ ଶାନ୍ତି, ଏଣିକି ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଥର ଭାବିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।
ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଣେ ଚୋରଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଜୀବନସାରା ମନେ ରଖିବ।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଚୋର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚତୁର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚୋରକୁ ଧରିପକାଇଲେ।
ଆଉ ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ପୁରା ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛି।
ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଦେଖାଯାଉଛି:
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଚୋର ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚୋରର ହାତ ଧରିଦେଲେ।
ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରେନ ଝରକା ବାହାରେ ଫାଶି ଦେବା ଭଳି ହାତକୁ ଧରି ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୋର ଝରକାରେ ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି।
ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡି ନଥିଲେ ବରଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସେହିପରି ଝୁଲାଇ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ:
ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ।
ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୋରି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ବିପରୀତରେ, ଜଣେ ୟୁଜର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଚୋରଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।