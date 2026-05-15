ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଖାନା ପାଇପ୍ରୁ ମିଳିଲା ହଜିଲା ସୁନା
ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁଜ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ମୁଦି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଶୌଚାଳୟର ପାଇପ୍) ଭିତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ସାଧୁତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁଜ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ସଫର ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁନା ମୁଦିଟି ଭୁଲବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ ଶୌଚାଳୟ (ଟଏଲେଟ୍) ଭିତରେ ଖସିପଡ଼ି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେହି ଗହଣାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାଙ୍କି (ୱେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ) ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ ମୁଦିଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଡିଭିଜନାଲ୍ ରେଳ ମ୍ୟାନେଜର (DRM) ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ (X) ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଟି ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍-ଭୁଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଜଣଙ୍କ ନିଜ ସୁନା ମୁଦିକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଦିଟି ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଫେରିପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା।
ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ଗହଣାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର (C&W) ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଟିଏସ୍ (CTS) କର୍ମଚାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଦିଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଟିମ୍ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ୱେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ କଷ୍ଟକର ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶେଷରେ ସେହି ଗହଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁନା ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଡିଆରଏମ୍ (DRM) ବେଦ ପ୍ରକାଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କଷ୍ଟକର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସାଧୁତା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ (Western Railway) ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଟେ ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଡିଆରଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହି ଖବରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା [cite: 3]।
ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧୁତାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏଭଳି କାମ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି (ପ୍ରମୋସନ) ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।
ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ରେଳବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତି ଚୁପଚାପ୍ ଭାବରେ ପଛରେ ରହି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତାହା ଦର୍ଶାଏ [cite: 5]।