ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ…! ଏହି ଜାହାଜରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ଯାହାର ଟିକେଟ ଦାମ୍ 43 ଲକ୍ଷ !
ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଶୌକ କରନ୍ତି ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗେ । ଆମେରିକାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯାହାର ଟିକେଟର ଦାମ 43 ଲକ୍ଷ ।
ଏହା ଶରୀରର ସାକାରତ୍ମକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଠୋର ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ବା ଲହରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଯାତ୍ରା ପୋଷାକ ବିନା ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ହଁ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପାନୀ ବେୟାର ନେସେସିଟିଜ୍(Bare Necessities) ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୁଜ୍ ଆୟୋଜନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୋଷାକ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି କ୍ରୁଜ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପୋଷାକର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ସଂହିତା ପାଇଁ ନିୟମ
ଯଦିଓ ଏହି କ୍ରୁଜ୍ରେ ପୋଷାକ ନିଷିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜର ସବୁଠି ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଏବଂ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତଥାପି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ-ସର୍ଭ ବୁଫେ ଜୋନ୍ରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ବାଥରୋବ୍, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଫେଟିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବୈଧ ନୁହେଁ। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକିଯାଏ, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ – ଏପରି ଅବସରରେ, ଶରୀରର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।
ଶରୀର ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକତାର ବାର୍ତ୍ତା
୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ, ପ୍ରାୟ ୯୬୮ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଜାହାଜରେ ୧୧ ଦିନିଆ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କାରିବିଆନର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି ମାର୍ଟିନିକ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଥିଲେ – କେତେକ ଏହାକୁ “ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା” ବୋଲି କହିଥିବା ବେଲେ କେତେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା।”
କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରା ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଦି ସିନିକ୍ ଏକ୍ଲିପ୍ସ’ରେ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି।
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠୋର
ବେୟାର ନେସେସିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ‘ସ୍ୱିଙ୍ଗର ଜୀବନଶୈଳୀ’କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନୁହେଁ। କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ – ଜାହାଜରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ‘କୌଣସି ଫଟୋ ଜୋନ୍’ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ପୁଲ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ହଲ୍ ନିକଟରେ। ଖରାପ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଫେରସ୍ତ ବିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦରରେ ତୁରନ୍ତ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ।