ଛଟପଟ ହୋଇଗଲେ ଯାତ୍ରୀ;ଟ୍ରେନରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡୋରରେ ଫସିଗଲା ହାତ, ସାହାର୍ଯ୍ଯ କଲେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ…

ରେଳ ମଦଦ ଆପରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଟ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଅଟକିଗଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ। ଚାପି ହୋଇଯାଇ ଥିବାରୁ ହାତରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଉଥିବା ୧୨୩୪୯ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଏସି କୋଚର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ୱାରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା।

ରେଳବାଇର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାନପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟେସନରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା।

କାନପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗୁଆ ମେଡିକାଲ ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା: କୋଚ୍ 3A ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସକାଳ 4’ଟା ବାଜି 9 ମିନିଟରେ ରେଳ ମଦଦ୍(Rail Madad) ଆପରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ।

ଦଳ କ୍ଷତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଔଷଧ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ଆରାମ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥିଲା।

ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଛି ଟିକେଟ ବୁକିଂ:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରେଳବାଇ ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ଅନଲାଇନ୍ ତତକାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଧାର-ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ OTP-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ରେଳବାଇ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତକାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ OTP ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 17, 2025 ରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସୁବିଧା ମୋଟ 52 ଟି ଟ୍ରେନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

