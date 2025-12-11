Passkey Vs Password: ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ; ହ୍ଯାକର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଏ?

ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାସୱାର୍ଡ କ’ଣ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାସକୀ ବାବଦରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ସ୍ପର ଠାରୁ ପୁରା ପୁରି ଅଲଗା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରୁ ଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ବେଶୀ ବିଶ୍ବସ୍ତନୀୟ ଓ କାହିଁକି ?

ଯେପରି ଆପଣ ଚୋରମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ  ଘରେ ତାଲା ପକାନ୍ତି, ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଯପଟେ ହ୍ୟାକର୍ସ କ୍ରମଶଃ ଚତୁର ହୋଇଗଲେଣି। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳରେ ପାସକୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କଣ: 

Password ଏବଂ Passkey ଉଭୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପାସୱାର୍ଡରେ ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କେହି ସହଜରେ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାସୱାର୍ଡ ମାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାସୱାର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରେ।

ଯଦି ଆପଣ ପାସକୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।

ଯଦି ଆପଣ ପାସକୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ/ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍) କିମ୍ବା PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ।

Passkey ବିଷୟରେ ଗୁଗୁଲ କଣ କୁହେ:

ଅନେକ Password  ଅପେକ୍ଷା  Passkey କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ Gmail ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ Passkey ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବେ।

