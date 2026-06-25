ପାସପୋର୍ଟ, ଆଧାର କି ଭୋଟର ଆଇଡି ନୁହେଁ, ତେବେ କ’ଣ ଅଟେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନ
ପାସପୋର୍ଟ, ଆଧଅର କି ଭୋଟର ଆଇଡି ନୁହେଁ, ତେବେ କ’ଣ ଅଟେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ
Indian Citizenship: “ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଦିବସ” ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ଦସ୍ତାବିଜ ଅଟେ, ଏହା ନାଗରିକତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଏହି ବୟାନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ନାଗରିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ କଣ?
ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲିଖିତ ରହିଛି।
ପାସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ କ’ଣ କହୁଛି?
ପାସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ, ୧୯୬୭ ର ଧାରା ୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଜନହିତ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ, ତେବେ ସରକାର ଜଣେ ଅଣ-ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଦସ୍ତାବିଜ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଆଇନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ନାଗରିକତା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ।
ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ନୁହେଁ। ୨୦୧୩ ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ମାନେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ, ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ କେମିତି ମିଳେ ନାଗରିକତା?
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଆଧାର ହେଉଛି ନାଗରିକତା ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୫ (Citizenship Act, 1955)। ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୫ଟି ଉପାୟରେ ନାଗରିକତା ମିଳିଥାଏ:
ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ
୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୦ ରୁ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୭ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଭାରତର ନାଗରିକ। ୧୯୮୭ ରୁ ୨୦୦୩ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କ ମାତା କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଜରୁରୀ। ୨୦୦୩ ମସିହା ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉଭୟ ମାତା-ପିତା ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣେ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର।
ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆଧାରରେ
ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମାତା-ପିତା ଯଦି ଭାରତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜନ୍ମର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସେମାନେ ନାଗରିକତା ପାଇପାରିବେ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା
ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆବେଦନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକତା ପାଇପାରିବେ।
ଦେଶୀୟକରଣ ଦ୍ୱାରା
କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା
ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଭୂଭାଗ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ଆଦେଶ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
ତେବେ ନାଗରିକତାର ଅସଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କ’ଣ?
ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ‘ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର’ (Citizenship Certificate) ହିଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ଏକମାତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପାସପୋର୍ଟ, ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଭୋଟର ଆଇଡି ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଦି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ଦସ୍ତାବିଜ ଅଟେ, ନାଗରିକତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଇନଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି।