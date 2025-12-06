ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍! ଏବେ ଘରେ ବସି DigiLocker ରେ ମିଳିବ ରେକର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍
ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍! ଏବେ ଘରେ ବସି DigiLocker ରେ ମିଳିବ ରେକର୍ଡ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଦୃତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡିଛି। ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକିସେନର ଅସୁବିଧା ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଛି । କାରଣ ଡିଜିଲକର୍ରେ ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକିସେନ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ସରକାର ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି
ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାଗଜବିହୀନ କରିବା।
ପୂର୍ବରୁ, ଭେରିଫିକେସନ ରେକର୍ଡର ଏକ ଫିଜିକାଲ କପି ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ରେକର୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଲକରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ଠକାମିର ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଡିଜିଲକରରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେଶନ ରେକର୍ଡ କିପରି ପାଇବେ?
ଡିଜିଲକରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେଶନ ରେକର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।
ଡିଜିଲକରରେ ରେକର୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ?
ଏହି ଫିଚର ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଫିଜିକାଲ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ PVR ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଭିସା ପାଇଁ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଭେରିଫିକେଶନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।