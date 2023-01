ବିବାଦ ଛୁ …ଏବେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ ମୋଡ଼ରେ କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ‘ପଠାନ’

ମୁମ୍ବାଇ:ବିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ପଠାନ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଏହା କହିବା କାରଣ ପଠାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପଠାନଙ୍କ ରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫୭ କୋଟି ଆୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପଠାନ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଛୁଟିରେ ପଠାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଠାନର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ (ଗୁରୁବାର) ୭୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଠାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ସଂଖ୍ୟା ୧୨୭ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ରୋଜଗାରରେ ପଠାନ କେଜିଏଫ୍୨ କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଜିଏଫ୍୨ ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୪୭ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ​।

#Pathaan out of the world ₹ 70 Crs Nett is expected for Hindi Day 2 in India 🇮🇳

A never before record by a huge distance..

Early estimates..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 27, 2023