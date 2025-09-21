IND VS PAK ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଅର୍ଶଦୀପକୁ ନେଇ କିଛି ଏମିତି କହିଲେ ପଠାନ୍‌, ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ

ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେସର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଆଉ ଏକ ମେଗା-ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ ପଠାନ ବାମହାତୀ ପେସର ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅର୍ଶଦୀପ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ 4 ଓଭରରେ 37 ରନ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେ ବୁମରାହଙ୍କ ସାଥୀ ଭାବରେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ପେସର ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଇରଫାନ କହିଛନ୍ତି, “ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବି। ମୁଁ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ବୁମରାହଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେସର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

ସେ ପଚାରିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଓଦା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି, କ’ଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଅଟି ୟର୍କର ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ନା ଶିବମ୍ ଦୁବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେହି ୟର୍କର ପକାଇପାରିବେ?” ପୂର୍ବତନ ବାମହାତୀ ପେସର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଶଦୀପ ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି।

ଇରଫାନ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ‘ଆପଣ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ କି?’ ତଥାପି, ଏକ ବିଜୟୀ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ଜଣେ ବି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।

