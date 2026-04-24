ଅଧିନାୟକ କରିବାର କଳା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ….
Irfan Pathan On Hardik Pandya: ଲଗାତାର ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବହୁ ଧରନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଦଳ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦି ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇରଫାନ୍ ପଠାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାନଟେନ୍ସି କରିବାର କଳା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସମ ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ନାଇ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଯୁବ ବୋଲର କୃଷ୍ଣ ଭଗତଙ୍କୁ ୧୬ତମ ଓ ୨୦ତମ ଓଭରରେ ସାମ୍ନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଇରଫାନ ପଠାନ ଏହାକୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରରେ ନବାଗତଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୁଇଟି ଓଭରରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗତ ୩୧ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଲା।
ଇରଫାନ ପଠାନ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, ୧୬ତମ ଓଭର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୋଲରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯିଏ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଏହା ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ପଠାନ କହିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଆମାଲୋଚନା
ହାର୍ଦ୍ଦି ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇରଫାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ୧ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି।