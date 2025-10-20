ନା ଔଷଧ, ନା ଡାକ୍ତର: କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନକୁ ଚୁଟକିରେ ଗାଏବ କରିଦେବ ଏହି ସବୁଜ ପତ୍ର; କେମିତି ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ…

ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଏକ ଗଛ ଅଛି, ଯାହା କି ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଆମ ଯିବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତର ଏକ ବରଦାନ। ତେବେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଏବ କରିଦିଏ ଏହି ଗଛ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ...

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ‘ଆୟୁର୍ବେଦ’ର ଭଣ୍ଡାରରେ ଏପରି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧି ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଏହି ଔଷଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଔଷଧ ହେଉଛି ପଥରଚଟା ବା ଅମରପୋଇ ପତ୍ର। ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ଏକ ଚିରହରିତ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରୋପଣ ବା ଲଗାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଅମରପୋଇ ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହା ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଣରେ ଭରପୂର। ଏହା ଶରୀରର ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭୟରୁ ଦୂର କରେ। ଏହାର ଖଟା ଏବଂ ଲୁଣିଆ ପତ୍ର ଅନ୍ତନଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।

ଅମରପୋଇ ପତ୍ର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ବେଲ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲିଫ୍ ଏବଂ ଏୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ପାଶନ ଭେଦ, ପଣପୁଟି ଏବଂ ଭଷ୍ମପଥରୀ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶରୀରରୁ ପେଟର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅନେକ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଆପଣ ବି ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କି Earwax? ଏହି…

ଷ୍ଟୋନ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଚିକିତ୍ସା

ଏହି ଔଷଧର ନାମରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି ପତ୍ରରେ ପଥରକୁ ଚୁରମାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ। ଷ୍ଟୋନ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ। ତଥାପି, ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ।

ଅମରପୋଇ ପତ୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମରପୋଇ 2 ରୁ 3 ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଅମରପୋଇ ପତ୍ରକୁ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟା କଳା ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପକାରୀ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ କାଢା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଅଧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଟି ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଧା ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ ।

You might also like More from author
More Stories

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଆପଣ ବି ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କି Earwax? ଏହି…

ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ଟିମ୍,…

Diwali Bank Holiday: ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ…

1 of 29,434